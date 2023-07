«Bretella» chiusa | code nelle ore di punta in via San Bernardino

(Di lunedì 24 luglio 2023) CANTIERE RONDÒ A4. Fino al 7 agosto non si potrà circolare sul collegamento che si stacca dall’asse interurbano per collegarsi con la circonvallazione Paltriniano. Ripercussioni sul traffico.

A che punti stanno i lavori La chiusura del tratto direnderà possibile realizzare i lavori per il prolungamento del sottopasso esistente evitando di parzializzare e deviare il traffico più ...Nei prossimi giorni, 'probabilmente da lunedì', a detta dell'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, sarà infattilalaterale tra via Leonardo Cacioppo e via Filippo Patti, ...... Camaldoli Informa poi che, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, dalle 8:00 alle 17:00 di lunedì 17 e martedì 18 luglio, saràladi collegamento Via Agnano agli Astroni/...

«Bretella» chiusa, code in via San Bernardino L'Eco di Bergamo

Da lunedì 24 luglio fino a lunedì 7 agosto compresi a causa dei lavori della rotatoria dello svincolo di Bergamo sulla A4 ...Meno di un mese dopo la riapertura del tunnel sono previste indagini sulle reti fognarie. L'assessore Orlando: "L'intervento dovrebbe iniziare lunedì e se tutto dovesse procedere per il verso giusto s ...