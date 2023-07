Brescia | provincia delle meraviglie | dieci imperdibili mete curiose

(Di lunedì 24 luglio 2023) La napoleonica Rocca d'Anfo - A picco sul lago d'Idro, la Rocca d'Anfo è la più grande fortezza napoleonica d'Italia. Come in tutti i manieri, anche qui aleggiano i fantasmi. Sembra che due ufficiali ...

La Miniera del formaggio - Molte, indi, anche le curiosità che riguardano cibi e vini. Sicuramente insolita, ad esempio, è la Stagionatura in miniera del Formaggio Nostrano DOP di ......azienda - racconta Nadia Turelli olivicoltrice di Sale Marasino e dirigente di Coldiretti- ... Anche il pomodoro , che occupa una superficie di alcune migliaia di ettari nella nostra, ...Colpo d'occhio Inserito nelle manifestazioni per BergamoCapitale della Cultura , il ... La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città,e non solo. ...

Cosa fare a Brescia dal 22 al 23 luglio: i migliori eventi del weekend BresciaToday

I vini naturali sono un trend che sta conquistando tutta l'Italia. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa su di loro e vi consigliamo 5 bottiglie italiane da bere quest'estate grazie all'aiuto del ...FOGGIA, 24 LUG - Una vasta operazione antimafia è in corso da questa notte a Foggia e provincia, dove i carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari stanno eseguendo una ordin ...