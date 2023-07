Brescia e Perugia in pole per la riammissione in serie B

Serie B,sono ancora in lizza per un posto per la prossima stagione: ecco cosa sta succedendo Secondo quanto riportato da Sky Sport, con la riammissione del Mantova in Lega Pro, adesso ci ...Il Consiglio Federale della Figc ha definito la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio in Serie B secondo il seguente ordine:(con i lombardi quindi che hanno precedenza rispetto agli umbri) . Il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, ha commentato così la graduatoria: 'La graduatoria prevede la ....... "La graduatoria prevede la 17esima posizione per ile la 18esima per il, non abbiamo provveduto ad un'integrazione dell'organico perché siamo in attesa dei ...

Ripescaggi Serie B e C: Brescia davanti al Perugia, Mantova riammesso La Gazzetta dello Sport

Il consiglio federale della Figc ha definito la graduatoria delle società che hanno fatto domanda di riammissione e ripescaggio in Serie B secondo il seguente ordine: Brescia e Perugia.