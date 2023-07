Bottalico | “Benevento mi ha adottato | stiamo vicini alla squadra”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancoè ormai un’icona a. Arrivato da giocatore, l’ex centrocampista ha legato a doppio filo la sua vita al Sannio, dove ha messo radici e dove ha intrapreso la carriera di allenatore nelle categorie dilettantistiche. Un beneventano di adozione, come ha ammesso lo stesso, invitato al “Ciro Vigorito” in veste di ospite per la serata dedicatapresentazione delle nuove maglie che la Strega indosserà nella stagione 2023/24.“Sono passati trent’anni ma l’amore per questa città e per questo pubblico che mi hanon finirà mai“, ha ammesso, “ora dobbiamo ripartire e non pensavo che stasera venisse tutta questa gente, è la dimostrazione dell’amore che hanno“. Non basterà solo quello: “Non sarà facile, sarà un ...