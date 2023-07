A Piazza Affari pesa lo stacco cedole di Enel e Pirelli dello 0,38%. Attesa per banche centrali e trimestrali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Mattinata fiacca per leeuropee , che attendono in settimana i nuovi rialzi dei tassi di Fed e Bce, ...Appaiono poco mosseeuropee dopo oltre 3 ore di scambi e gli indici Pmi deludenti in Francia, Germania, nell'Ue e ... Positive SocGen (+0,65%) e Bper (+0,56%),invece Mps ( - 0,04%), Intesa ...Leeuropee proseguonomentre si cercano spunti sulla politica monetaria delle banche centrali. La prossima settimana sono previste le riunioni della Fed, Bce e della Banca del Giappone, con ...

Borse fiacche con Pmi europeo ai minimi da 38 mesi. A Milano sale Stellantis Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...(Teleborsa) - Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, dopo i dati negativi sull'attività economica dell'Eurozona (PMI manifatturiero sceso ai minimi da 38 mesi) che ...