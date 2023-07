Spunto rialzista dell'1,17% per, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 32.683,31 punti. 24 - 07 - 2023 04:50Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dello 0,10%, dopo aver esordito a 32.336,86. 24 - 07 - 2023 02:24Indice Nikkey +1,06% a quota 32.648,14 all'apertura pomeridiana. 24 - 07 - 2023 05:38

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,85%) Tiscali Notizie

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in rialzo dopo la chiusura mista di ieri a Wall Street, con gli investitori che hanno spostato la loro attenzione sulle riunioni delle banche centrali in programma que ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Le azioni giapponesi hanno chiuso moderatamente in ribasso, estendendo le forti perdite di ieri ...