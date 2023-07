Appare nervosa Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con poche ma frequenti oscillazioni a cavallo della parità. L'indice Ftse Mib cede lo 0,05% a 28.840 punti, dopo essere salito in lieve rialzo,...Sosta sulla parità ladi, con il FTSE MIB che si attesta a 28.826 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All - Share , che continua la giornata a 30.835 ...Mattinata fiacca per le Borse europee, che attendono in settimana i nuovi rialzi dei tassi di Fed e Bce, nonche' una nuova tornata di conti trimestrali. Gli investitori sperano che gli ultimi dati ...

Borsa: Milano nervosa (-0,05%) sprint Pirelli, giù Recordati La Sicilia

Appare nervosa Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con poche ma frequenti oscillazioni a cavallo della parità. L'indice Ftse Mib cede lo 0,05% a 28. (ANSA) ...