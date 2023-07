Boom di multe autovelox | elenco delle strade italiane dove funzionano e scattano subito le sanzioni

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 24 luglio 2023) C’è stato undi. Ecco l’più controllate in questa rovente estate. Gli automobilisti Italiani devono fare i conti con un crescente numero dicausate dagli. Ci stiamo riferendo a quei dispositivi installati a bordo strada per monitorare la velocitàmacchine che vi transitano davanti.di– Ilovetrading.itIn attesa che avvenga la riforma del Codice della strada, con l’introduzione di una serie di nuove regole, gli automobilisti italiani devono fare i conti con una pioggia di. Proprio in questo periodo dell’anno, a causapartenze per le ...