Bonus bollette | a quanto ammontano e come fare per ottenerli

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 luglio 2023) Isociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).sociali per disagio economico Dal 1° gennaio 2021 isociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico deisociali agli aventi diritto – spiega l’ARERA – è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ...