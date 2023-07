Bonucci non si arrende | il nuovo messaggio social per la Juve

... sin dall'inizio del ritiro ha voluto far sentire la sua voce come con seguente o chehanno preso parte alla tournée statunitense. sulla questione via Instagram dove lo stessoè tornato a ...Leonardovuole vivere queste settimane nel silenzio. Dopo essere stato messo fuori lista per la tournèe americana, il difensore della Juve ha lanciato un messaggio su Instagram , proprio qualche ...Lucci: 'E' un top, e seconvince il club va solo in una big'

Juventus, l'agente di Bonucci: "Voci fantasiose, vuole restare" Sky Sport

TORINO - Leonardo Bonucci è tornato a parlare via social ... al J-Medical con seguente cena nel suo ristorante o la foto con i giocatori "in esubero" che non hanno preso parte alla tournée ...Leonardo Bonucci non vuole vivere queste settimane nel silenzio. Dopo essere stato messo fuori lista per la tournèe americana, il difensore della Juve ha lanciato un messaggio su Instagram, proprio ...