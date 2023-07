Bonucci | l’agente ribadisce | «Vuole restare alla Juve | è un giocatore di livello mondiale»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alessandro Lucci, procuratore di Leonardole intenzione del proprio assistito: le sue dichiarazioni Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo, ha parlato in un’intervista concessa all’ANSA del futuro del suo assistito e della sua situazionentus. Ecco cosa ha detto sul difensore bianconero. LE PAROLE – «Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su, ma la sua principale volontà è rimaneredi cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante. E’ un calciatore di, capitano azzurro e leader di una squadra come la. Qualora si materializzassero situazioni di ...