... che vede favorevole il leader degli industriali Carlo, non convince però affatto i ... anche la politica va insul governo, con il Pd che sollecita la ministra Calderone ad attivarsi e ...... ma - per una strana sintonia - anche Carlo. Il presidente di Confindustria, del resto, ... Ile le critiche del capo degli industriali contro l'esecutivo presieduto da Giorgia Meloni , ...... Carlo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, risponde ... La visione dei sindacati I sindacati però iniziano il. "Non c'é tempo di discutere protocolli. ...

Bonomi in pressing: "Trovare i 16 miliardi per il cuneo fiscale" ilGiornale.it

Cassa integrazione e smart working approdano sul tavolo del governo. Nelle prossime ore si potrebbe assistere infatti a una svolta dopo le richieste da parte dei sindacati a tutela dei lavoratori che ...Landini ritiene necessario anche un provvedimento che stabilisca il livello della temperatura oltre il quale non si deve continuamente a lavorare "in modo che non sia un arbitrio ...