Bonelli e i fanatici dell’ecocatastrofe | una lezione di realismo e moderazione dal meteorologo Corazzon

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Presenterò una proposta di legge che introduce il reato di negazionismo climatico perché chi mistifica, specialmente se ha ruoli istituzionali, fa più danni di grandine, alluvione, caldo e siccità. Si dovrebbe cominciare ad ammettere che il negazionismo climatico non è differente rispetto ad altri tipi di negazionismo”. Così parlò il verde Angeloindividuando col solito fanatismo i nuovi nemici della Terra e dell’umanità: quelli che non credono nell’ecocatastrofe. Persone da consegnare in manette all’autorità giudiziaria creando un nuovo reato, quello di negazionismo climatico. Solo una boutade estiva? Mica tanto, visto che trova subito solerti propagandisti sui social. Certo il clima è rovente, e non solo per le polemiche sul cambiamento climatico. C’è una sorta di allarmismo diffuso, alimentato anche dall’ossessività delle notizie sul meteo e dal modo in ...