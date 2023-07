Bomba d' acqua e vento colpisce la provincia di Varese

Unad'e vento ha colpito oggi la provincia di Varese e ha provocato diversi danni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per piante cadute, allagamenti e tetti scoperchiati. Attualmente sono ...Tra i comuni più colpiti c'è Lissone dove lad'ha trasformato le strade in torrenti ma disagi sono stati segnalati anche a Lesmo, Arcore e Vimercate. A Monza sono ancora in corso le ...MONZA - Ancora forti piogge, vento e trombe d'aria nella Brianza monzese, già notevolmente colpita dai rovesci lo scorso venerdì. A Bernareggio, in via Obizzone, lad'ha provocato la caduta di un pino da un'abitazione privata - probabilmente già parzialmente reso instabile dal maltempo della scorsa settimana - su alcune auto parcheggiate per strada. ...

Bomba d'acqua su Treviglio, ferita una donna colpita da un albero caduto sul viale Prima Treviglio

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...(ANSA) - VARESE, 24 LUG - Una bomba d'acqua e vento ha colpito oggi la provincia di Varese e ha provocato diversi danni. Decine le chiamate ai ...