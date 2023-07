Boga via dall’Italia per 18 milioni + 4 di bonus! E l’Atalanta piazza un colpo in attacco

Leggi su calcioweb.eu

E' stata definita un'operazione importante sul fronte del calciomercato. Manca solo l'ufficialità che è attesa a stretto giro di posta, al massimo martedì o mercoledì dopo le visite mediche e la firma del contratto: Jeremielasciaaccasandosi al Nizza per 18più quattro di bonus. E' la stessa cifra pagata al Sassuolo nella sessione invernale del 2022. L'attaccante ivoriano, classe 1997, non è sceso in campo nell'ultimo test in ritiro a Clusone contro il Locarno e la cessione era nell'aria. Lascia dopo una stagione e mezza con quattro gol segnati in 47 presenze. Al Nizza ritrova l'allenatore Francesco Farioli, collaboratore di Roberto De Zerbi ai tempi della militanza in neroverde.