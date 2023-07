Blinken | ' L' Ucraina si è ripresa il 50% del territorio occupato dalla Russia'

Il segretario di Stato americano Antonyha affermato che l'si è ripresa circa il 50% del territorio conquistato dalla Russia. Ha poi aggiunto che la controffensiva di Kiev si protrarrà per diversi mesi. 'È già stato ripreso ...Il segretario di stato americanocondanna duramente l'attacco e rivela che "la ... Nessun "orrore", l'edificio di culto sarebbe stato colpito per un "errore" della contraerea. "Abbiamo ...Però intantoricorda agli ucraini che l'riceverà, sì, aerei da combattimento F - 16 , ma la loro consegna richiederà 'diversi mesi'. "Non è solo questione di consegnare gli aerei - ...

Blinken sulla controffensiva ucraina: «Metà dei territori occupati è ... Open

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che l'Ucraina si è ripresa circa il 50% del territorio conquistato dalla Russia.Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sostenuto che l'Ucraina abbia liberato sinora circa il 50 per cento del territorio ...