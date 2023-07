Blackout per il caldo record | quando si può avere un risarcimento fino a 300 euro

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'ondata diche in questi giorni sta investendo l'Italia sta determinando anche malfunzionamenti della rete e gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di famiglie che si ritrovano all'improvviso senza corrente. Succede in tante città italiane, da Bolzano a...

L'Avana , 24. Nella giornata di sabato si sono conclusi tre giorni di dibattiti al parlamento cubanoaffrontare i temi della crisi della produzione agricola e la lotta ai frequentienergetici sull'isola, che sta affrontando la peggiore crisi economica dagli anni Novanta. La sessione ......idrico ha dovuto bloccare tutti gli impianti a causa dei continuielettrici. La rete e' in buona parte obsoleta, cosi' succede che i cavi non solo sono sottoposti ad un sovraccaricol'...Dopo l'incendio in aeroporto, nuovi disagi: i continuilasciano intere zone al buio e a secco. Il ministro della Protezione civile: 'Infrastruttura assolutamente non adeguata al nuovo ...

Il temporale fa saltare la corrente: intero quartiere in blackout per 30 ore BresciaToday

In città il termometro è salito a 45 gradi, ma manca l’energia per l’aria condizionata e per i depuratori Il ministro Musimeci: «Situazione assurda». A Siracusa toccati i 48 gradi ...La città di Catania è sostanzialmente quasi tutta senza acqua. La causa è l’interruzione della fornitura di energia elettrica perché l’asfalto delle strade è rovente e danneggia i cavi interrati. Tutt ...