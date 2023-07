(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilmette a segno unin. Come riportato da Mundo Deportivo, Marc Bartra e Chadi Riad sono atterrati a Siviglia e in...

...Endo al 26 e rigore di Ueki in pieno recupero con le africane che hanno chiuso in 10 per il...(Ger) - PSV (Ned) 1 - 0 (*) Club Brugge (Bel) - Alkmaar (Ned) 1 - 1 (*) Middlesbrough (Eng) -(...2023 - 07 - 09 19:23:43 Bellerin torna alSiviglia Hector Bellerin tornerà alSiviglia. ... 2023 - 07 - 09 13:33:36 Verona,colpo: Saponara e Destrocolpo dell'Hellas Verona, ...... brasiliano delche è molto veloce e ha colpi interessanti, bravo a saltare l'uomo. Una ... Juve,colpo alla Giuntoli: Luiz Henrique e Mavropanos ma non soloPer la Juventus i nomi sono tanti ...

Betis, doppio colpo in difesa: oggi le visite mediche Calciomercato.com

Il Betis mette a segno un doppio colpo in difesa. Come riportato da Mundo Deportivo, Marc Bartra e Chadi Riad sono atterrati a Siviglia e in serata sosterranno le visite mediche. Poi spazio alle uffic ...Betis Siviglia molto attivo sul mercato. Dopo il ritorno di Hector Bellerin, infatti, il club biancoverde sta pensando ad un doppio rinforzo per il reparto.