Benevento | interruzione erogazione idrica | ecco tutte le zone iteressate

A comunicarlo è stata Gesesa, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato, spiegando le motivazioni dell'del servizio. 'Comunichiamo che a causa del forte assorbimento in ...In queste calde giornate estive continuano i disagi per la comunità di Arpaia dove, questa notte, è prevista l'idrica notturna 'a causa del forte assorbimento in distribuzione'. A comunicarlo è la Gesesa che attraverso una nota ha affermato: 'Saremo costretti a sospendere il servizio idrico dalle ......del tribunale disi è riunito il tavolo tecnico interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e contro le vittime vulnerabili. Dopo l'imposta ...

Benevento, interruzione erogazione idrica: ecco tutte le zone ... Fremondoweb

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria covid-19, lo scorso dieci luglio si è riunito nuovamente presso la sala riunioni della Procura della Repubblica presso il ...