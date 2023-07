Benevento | incidente tra due auto in contrada Epitaffio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosenza feriti nel tardo pomeriggio in. Il sinistro ha visto coinvolte duevetture, per fortuna senza alcuna conseguenza per le persone che erano a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che si sono accertati delle condizioni dei presenti. La Polizia Municipale si è invece occupata del ripristino della viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.