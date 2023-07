Beccalossi | «Con Altobelli in giro per Tokyo La gente ci conosceva ma…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’Inter vola in Giappone per la tournée e, intervistato da TuttoSport, racconta alcuni retroscena del viaggio del 1981 nel Sol Levante insieme ade il resto della squadra nerazzurra. VIAGGIO – Evaristoricorda di quando, nel 1981, l’Inter venne invitata a partecipare alla 4ª edizione della Kirin Cup. L’ex calciatore nerazzurro a TuttoSport racconta: «Appena atterrati, io e Alessandroandammo a fare unper vederee fu un’impresa tornare in hotel. Al taxista abbiamo detto il nome dell’albergo, ma abbiamo scoperto solo dopo che era una catena. Ne abbiamo dovuti girare quattro prima di trovare quello giusto. All’ingresso ci aspettava Eugenio Bersellini, non molto contento del nostro ritardo. La...