Beautiful | anticipazioni americane | Hope e Liam divorziano

(Di lunedì 24 luglio 2023)Spencer eLogan si diranno addio durante i prossimi episodi di. Stando alledella soap opera di Canale 5, infatti, la giovane Logan e suo marito divorzieranno ufficialmente. Tutto partirà quandosi renderà conto di provare una forte attrazione per Thomas e questa novità non sfuggirà a Steffy. La ragazza metterà in allarme, il quale solleciterà la moglie a non partire con il giovane Forrester per Roma per un viaggio di lavoro.reagirà con durezza alla richiesta del marito e gli ribadirà che la presenza di Thomas con lei è in Italia è necessaria per il contributo che lui ha dato alla sua nuova collezione. La donna, però, rassicurerà il marito a proposito dei suoi sentimenti e gli dirà che non ...