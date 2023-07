Beautiful | anticipazioni 25 luglio | Steffy inconsolabile Brooke ancora in ansia per Hope e Liam

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 luglio 2023)25: nella puntata di oggi rivedremocon la sua tragedia,che cercherà di consolarla epreoccupata per il matrimonio di25non riesce a consolaresempre “vigile” sulla situazione Ormaiha ricordato tutto e sa che Finn è morto (già, per quanto ne sa lei, è morto!). Tuttavia non riesce a farsene una ragione.è accanto a lei, non ètornato a casa da, ma la sua ex moglie non riesce a calmarsi. Intantonon riesce ad accettare ...