Beach volley | World Tour 2023 Italia da podio a Edmonton! Menegatti Gottardi seconde | Nixcolai Cottafava terzi!

(Di lunedì 24 luglio 2023) E’ un’daquella che ha chiuso il torneo Challenge di Edmonton con gli splendidi secondo posto di Valentinae Martae terzo posto di Paolo Nicolai e Samuele. Prosegue la grande stagione diche portano a casa un secondo posto molto consistente alla vigilia dell’Elite 16 di Montreal. La coppia azzurra in semifinale ha compiuto un piccolo capolavoro travolgendo con un secco 2-0 uno dei binomi del momento, le svizzere Vergè-Deprè/Bobner al termine di un incontro a senso unico che ha visto le azzurre vincere nettamente il primo set, 21-14. Stessa stoia nel secondo set, vinto dallene 21-15. In finale niente da fare per le azzurre che si sono arrese alle brasiliane Carol/Barbara, al secondo ...

Le competizioni saranno suddivide in 20 gare ufficiali (aquathlon, atletica leggera, baseball,, calcio, calcio a 5, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, basket a 3, pallamano, ...

Auto piomba sul campo di beach volley di uno stabilimento balneare. L'uomo al volante colpito da un malore leggo.it

La Corigliano Volley, in partenariato con l’Associazione A.s.d. Forza Ragazzi, ha allestito un piccolo villaggio sportivo composto da due campi da beach volley, un campo da beach soccer e uno da beach ...Giulia Ledda, giocatrice rossoblù, torna a far parte della rosa di Volley Angels Lab dopo aver concluso la parentesi sportiva e di studio negli USA. Covid non ha fermato la sua passione per il beach v ...