Beach Volley | Challenge Edmonton | argento Menegatti-Gottardi | bronzo Nicolai-Cottafava

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si è chiusa con ben 2 medaglie azzurre il torneodi, in Canada, di. Martae Valentinasi sono dovute arrendere in finale alle brasiliane Carol-Barbara per 2-0 (21-14, 21-16). Medaglia diinvece al maschile, dove Paoloe Samuelehanno conquistato il terzo posto, battendo proprio a coppia brasiliana formata da Pedro Solberg e Guto per 2-0 (21-19, 21-19). SportFace.

Accolti nel cartellone anche gli appuntamenti culturali e sportivi, in continuo aggiornamento, promossi dalle tante associazioni cittadine: tornei di basket e, presentazioni di libri, ...Fano (PU) - Dopo il Citytennis, la città di Fano risponde presente al richiamo di U. N. I. T. A. L. S. I. anche per quanto riguarda la disciplina del. Domenica 23 luglio infatti, ai Bagni Sergio di Sassonia, la sezione fanese dell'associazione di volontariato, grazie alla partnership di 'kiconritmo' e 'aqvaservice', ha organizzato un 2&...In Aggiornamento: Si è chiuso ieri, domenica 23 luglio a Catania , il quinto appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto 2023 di. Dopo aver ospitato una tappa del Campionato Italiano Giovanile, evento dedicato alla categoria Under 20, da venerdì 21 luglio il lido " Le Capannine " è stata la location che ha ospitato ...

Auto piomba sul campo di beach volley di uno stabilimento balneare. L'uomo al volante colpito da un malore leggo.it

Va in archivio la 5a tappa del Campionato Italiano. Nel prossimo week end il circuito si sposta a Ciro Marina in provincia di Crotone ...Chiusa la 5a tappa del Campionato Italiano di beach volley. Prossimo appuntamento dal 28-30 luglio a Cirò Marina in provincia di Crotone ...