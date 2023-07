Bayern Monaco | i convocati per la tournée in Giappone | c’è anche Sommer

Anche Yann Sommer presente tra i convocati delper la tournée che la squadra di Tuchel affronterà in Giappone Ilha diramato la lista dei convocati per la tournée in Giappone. Presente Yann Sommer, al centro di numerose ...1 L' Inter non molla Yann Sommer che ha saltato l'allenamento alla vigilia della partenza per la tournée estiva con il. Una mossa che non ha cambiato i piani di Thomas Tuchel , che ha regolarmente convocato il portiere svizzero per il tour in Asia.Ecco perché non stupiscono le parole di Son , calciatore del Tottenham , ha proposito del futuro del collega Harry Kane , dato come possibile partente direzione. Come riportato da GOAL ,...

