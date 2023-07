Batteria smartphone sempre scarica? I consigli utili per evitare che muoia durante la giornata

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 luglio 2023) Vi capita sovente di avere ladello? Seguite questie non rischierete di trovarvi senza telefono a disposizione. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa sentire una specie di orchestra suonare, suonare, suonare, suonare. Cantava così nel 1968 Mina. La canzone era Zum zum zum ed era stata adottata come sigla dell’edizione di quell’anno di Canzonissima. Non so a voi, ma personalmente non m’è mai capitato di avere in testa una specie di orchestra, sebbene qualche tormentone mi si possa essere fissato con pervicacia e possa aver preso il sopravvento sui pensieri del momento. Telefonoscarico? Una serie diperproblemi – GranTennisToscana.itParlandodi esperienze comuni, ben ...