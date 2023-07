Basket | Europei Under 18 | Italia ko con la Spagna | agli ottavi contro la Slovenia

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Niente da fare per l’del18di categoria in corso di svolgimento a Nis, in Serbia. Gli azzurri di coach Capobianco hanno perso per 78-72lae così hanno chiuso al terzo posto il girone D: questo vuol dire che bisognerà passare ddi finale, mercoledì serala, giunta seconda nel gruppo C. Stasera Dame Sarr il miglior marcatore per l’con 22 punti, bene anche Francesco Ferrari e Timoty Van Der Knapp entrambi in doppia cifra. SportFace.