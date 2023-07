(Di lunedì 24 luglio 2023) Prosegue a ritmo serrato la rassegna estiva. Questa settimana, all’anficomunale “P. Daniele”,dedicato al. Martedì 25, la Compagnia Teatrale all’Antica Italiana porterà in scena “M’aggia cura’” pièce ricca di colpi di scena ed equivoci dalla comicità travolgente. Ancoragiovedì 27: la Compagnia Gli Amici e Ilmetterà in scena lo spettacolo “Ruttini a Cena” commedia brillante in due atti di Eva De Rosa e Massimo Canzano. Inizio spettacoli ore 21.00. Ingresso libero. Segui ZON.IT su Google News.

... l'esclusiva rassegna Amalfi in Jazz , cuore pulsante di 'Amalfi Summer2023', il programma di ... Nicotera, 36 - 84081(SA) CF. 95139060651 - P. I. 05386660657... oltre ad una sezione Eventi, pensata per il tempo libero, già attiva su Amalfi Summer2023, ... Nicotera, 36 - 84081(SA) CF. 95139060651 - P. I. 05386660657Settimana ricca di appuntamenti per il "", la rassegna estiva promossa dal Comune di. Giovedì 13 luglio, l'Accademia dello Spettacolo e del Musical proporrà "Le Notti d'Oriente" in un nuovo spettacolo liberamente ...

Baronissi Fest: il 25 e il 27 luglio doppio appuntamento con il teatro ZON

StampaSettimana ricca di appuntamenti per il “Baronissi Fest”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Baronissi. Giovedì 13 luglio, l’Accademia dello Spettacolo e del Musical proporrà “Le Notti d’O ...Settimana ricca di appuntamenti per il “Baronissi Fest”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Baronissi. Giovedì 13 luglio, l'Accademia dello ...