Bari | trovato cadavere carbonizzato in un’auto elettrica

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Ildi un uomo, non ancora identificato, è statonella notte in una automobilenel parcheggio del centro commerciale Santa Caterina a. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo gli accertamenti ma dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un fatto dovuto a cause accidentali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il cadavere carbonizzato di un uomo, non ancora identificato, è statonella notte in una automobile elettrica nel parcheggio del centro commerciale Santa Caterina a. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo gli accertamenti ma dalle prime ...Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato all'interno di una citycar nel parcheggio dell'Ipercoop Santa Caterina di, intorno alle 2 del 24 luglio. L'incendio ha divorato l'auto elettrica in sosta, un mezzo privato, che dunque non fa parte della flotta del car sharing. L' identità dell'uomo non è stata ancora ...corpo carbonizzato nel parcheggio di un centro commerciale. Le prime notizie Sull'accaduto indagano, coordinati dal magistrato della procura diMichele Ruggiero, gli agenti della ...

Giallo a Bari, trovato cadavere carbonizzato in auto elettrica: forse ... Il Quotidiano Italiano - Bari

BARI - Il corpo carbonizzato verosimilmente di un uomo è stato trovato la scorsa notte all'interno di un'auto ...La vettura era nel parcheggio del centro commerciale Santa Caterina: si tratterebbe di un fatto dovuto a cause accidentali ...