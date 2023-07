Bari | Menez | “Mi sento già a casa Serie B? Campionato difficile”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Jeremy, nuovo attaccante del, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club biancorosso dichiarando: “Tutto è partito da Emanuele Terranova, lui mi ha detto che il direttore Polito voleva parlare con me. Conoscevo già la società, lo stadio, è un club storico, e ho preso appuntamento col direttore. C’è stato subito feeling, ho sentito che era la piazza giusta per me”. “Sono stato subito accolto bene, miuno di loro. Prima esperienza in Italia? Sono arrivato qui che avevo 20 anni, ero giovane, ho imparato la lingua, dopo sono tornato in Francia, poi ho avuto la fortuna di andare al Milan. Così è iniziata la mia carriera italiana, è il mio secondo Paese”, ha proseguito. Nelle sulle ultime stagioni alla Reggina: “IldiB non è facile, si è visto anche l’anno scorso, ...