Barbie | Margot Robbie | I miei amici mi hanno insultata per non aver baciato Ryan Gosling

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 luglio 2023)racconta di come i suoil'abbiano presa in giro per nonsul set, mentre l'attore è contentoe Ken sono la coppia perfetta per antonomasia ma nel filmdi Greta Gerwig non si baciano nemmeno. Ad un intervista a People in cui gli si chiede se fosse stata contenta di non dover baciare il collegarisponde "Uh, no! Non l'ho sentita come una vittoria". Anzi racconta di come il non bacio sia divenuto oggetto di scherno per lei "Tutte le mie amiche erano tipo 'Hai girato un intero film con lui, e non l'hai?'". E ancora "'Cosa c'è che con va in te? Pensavo che fossi ...