Barbie | incassi record in Italia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il filmè presto divenuto un fenomeno anche in, dove trionfa con il miglior esordio arrivando a toccare quota 7,7 milioni di euro in soli quattro giorni Sin dalla sua nascita nel 1959, ha stravolto le strategie di mercato fino ad allora in vigore, finendo per rappresentare il regalo più ambito di ogni L'articolo proviene da Il Difforme.

...il piano della societa' di convertire le sue APE in azioni e il boom nel fine settimana dei filme Oppenheimer, distribuiti in tutte le sale americane. I due film hanno registrato......nella perdita delle numerose sale IMAX sparse sul territorio americano che sono state "prese" da Christopher Nolan per il suo Oppenheimer e ovviamente dai grandiottenuti sia dache ...approfondimentola recensione del film Margot Robbie e Ryan Gosling Inoltre, l'uscita simultanea di Oppenheimer di Christopher Nolan ha dato vita al fenomeno culturale denominato 'Barbenheimer'...

“Barbie” vede rosa, in Italia spopola al botteghino il film sulla bambola più famosa la Repubblica

Come ampiamente previsto “Barbie” ha sbancato il botteghino dei cinema. In Italia ha incassato la bellezza di 7.7 milioni di euro in quattro giorni attestandosi come miglior esordio dell’anno (e siamo ...Grande successo per 'Barbie' e 'Oppenheimer' ai botteghini americani. La trovata di 'Barbenheimer' non ha solo funzionato: ha fatto incetta di incassi. La ...