Barbie | Greta Gerwig commenta la reazione furiosa dei fan alla gag sulla Snyder Cut

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha svelato i retroscena di una delle battute più divertenti contenute inche avrebbe urtato la sensibilità dei fan di Zack. Checontenga una discreta quantità di momenti divertenti e battute non è più un segreto per nessuno. Ma c'è una delle gag più divertenti che avrebbe "urtato" la sensibilità dei fan di Zackvisto che riguarda laCut. A toccare la delicata questione è la stessa regista. Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere suIn una scena discrittrice (Alexandria Shipp) viene svegliata dopo essere stata sottoposta al lavaggio del cervello dai Kens e descrive ...

E' un vero trionfo per il "" diGerwig, che con 7.717.161 di incasso e 992.857 presenze, risulta il miglior esordio in un weekend da prima dell'inizio della pandemia da Covid19. Scende in seconda posizione " ...La corsa al botteghino didiGerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan (che in Italia arriverà il 23 agosto con Universal Pictures) ha dato una spinta incredibile agli incassi. E ha ...ComicBook.com ha affrontato l'argomento con la diretta interessata, la regista diGerwig. "Non me ne ero nemmeno resa conto" , ha detto Gerwig quando gli è stato chiesto se non teme di ...

Barbie, Nancy Meyers sul successo di Greta Gerwig: "Christopher Nolan non è mai stato definito un regista uomo ... BadTaste.it Cinema

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Nel mondo è esplosa la Barbie mania. Il film di ...Greta Gerwig ha svelato i retroscena di una delle battute più divertenti contenute in Barbie che avrebbe urtato la sensibilità dei fan di Zack Snyder.