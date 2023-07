Barbie di Greta Gerwig colora di rosa il mondo | 7 717 161€ al botteghino nel primo week-end

(Di lunedì 24 luglio 2023)didiile debutta al primo posto in Italia con un incasso totale di 7.717.: week-end d’esordio straordinario per l’iconica bambola della Mattel(qui la nostra recensione), di Warner Bros. Pictures, debutta con un weekend d’esordio straordinario, aprendo al primo posto al box office incassando 7.717.in Italia richiamando nelle sale 1 milione di spettatori. Il debutto sul grande schermo dell’intramontabile bambola della Mattel ha registrato numerosi record al box office tra cui: Miglior weekend di apertura per un film nel 2023 Il sesto miglior weekend di apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures Il quarto miglior weekend di apertura dall’inizio della ...

Gerwig, la Mattel e una missione (quasi) impossibile 8.World (Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua ) " I'm aGirl in aWorld, Life in plastic is fantastic ". La ......vuole la lacrima" Se avete apprezzato il nuovo film diGerwig non potete lasciarvi scappare un'occasione del genere. Che sia per collezionismo, o come regalo per un'occasione speciale,......un film con Margot Robbie Miglior weekend di apertura per un film con Ryan Gosling Diretto da... Discovery - '' si è rivelato non solo il film più atteso dell'estate ma un vero e proprio ...

Greta Gerwig sulla battuta finale di Barbie: “Volevo che facesse ridere ma anche che avesse cuore” BadTaste.it Cinema

Sylvester Stallone alla regia di un sequel di Barbie Utopia, ma Greta Gerwig non ha paura di sognare: 'Sarebbe un onore' ...Oltre alla citazioni nascoste nel film successo di Greta Gerwig, Barbie raggiunge un livello meta grazie al press tour di Margot Robbie ...