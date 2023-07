Barbara D’Urso | ritorno a Mediaset dopo gli screzi con Pier Silvio Berlusconi? Le segnalazioni

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nelle ultime settimane, sui social sono balzate numerose notizie relative ad una rivoluzione in casamessa in atto daè stata una delle tante a restare fuori dal progetto dell’emittente televisiva, generando non poche polemiche. Tuttavia, sembrerebbe cheabbia deciso di cambiare idea. Rapporti di ghiaccio tra L'articolo