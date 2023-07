Barbara D’Urso | cosa farà adesso? Brindisi in vacanza dopo l’addio a Mediaset | «Solo buone sensazioni»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Meritato riposo perche si lascia alle spalle la burrasrottura con. E quindi, qual è il modo migliore per superare i dissapori e le delusioni? Con una bella. La conduttrice, proprio nelle ultime ore, si trova nella sua villa a Pescia Romana e si sta godendo giornate in totale relax, sorrisi e spensieratezza con i suoi amici di sempre. Ma l’ultimo post che Carmelita ha pubblicato sul suo profilo Instagram non è passato inosservato ai fan. Andiamo a scoprire disi tratta.in«Good vibes», che tradotto significa «». Sono queste le parole cheha scritto a corredo del post che ...

Da L'aria che tira a Pomeriggio 5 che fu di: 'Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c'è nessun antagonismo. Siamo così diverse...', afferma Merlino che ...Alle spalle dei lavoratori il televisore è sintonizzato su Pomeriggio Cinque di, la ex primadonna dell'intrattenimento pomeridiano di Mediaset. Bufera sul web ma ringraziamenti da gote ...L'ora del riposo per, meritato dopo la stagione televisiva e, soprattutto, dopo il burrascoso addio a Mediaset, una rottura a sorpresa e che ha scatenato la rabbia di Carmelita. Insomma, ora meglio pensare ...