Balogun | Inter pronta al tentativo! Incognita Arsenal Le cifre – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il posto vacante in attacco induce l’a scovare il profilo offensivo migliore. Secondo TuttoSport il primo vero tentativo sarà perdell’. TENTATIVO – Mentre pensa al mondo migliore per puntare a raggiungere Alvaro Morata, l’decide di fare un tentativo anche per Folarin. Le volontà del calciatore dell’e dell’allenatore del club donano ai nerazzurri i giusti presupposti per il colpo di mercato. L’edizione odierna di TuttoSport spiega, però, che la trattativa per portare in nerazzurro l’attaccante ventiduenne non sarà semplice. La valutazione dell’, intorno ai 40 milioni di euro, è abbastanza alta e non è detto che le possibilità dell’riescano a raggiungere la cifra. La dirigenza nerazzurra pensa di ...