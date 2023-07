Baccini | «A 28 anni ero uguale a Tenco De André mi chiamava Luigi | “Fumate anche allo stesso modo”»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il Corriere della Sera intervista Francesco. A Sanremo è andato una volta sola ma è stato premiato con due Targhe. Cantautore imprevedibile, ironico e, dice lui, sottovalutato. A fine settembre uscirà su Amazon Prime il suo docufilm su, Tu non hai capito niente.racconta: «A 28eroa lui. Arbore, Dee Dalla erano impressionati dalla somiglianza. Fabrizio mi parlava come se ci conoscessimo da duecento, ogni tanto mi: “”».era molto amico di Faber. «Ci siamo conosciuti perché Dori Ghezzi lo portò ...

Francesco Baccini: «I due errori che non rifarei. La bestemmia a Music Farm In quel periodo ero stato... Corriere della Sera

