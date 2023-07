Avellino Summer Fest si comincia con il concerto di Rosa Chemical

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi alza ufficialmente il sipario per l’2023. Questa sera, ore 21, in Piazza Libertà ildi, organizzato dall’associazione Andromeda e al Centro Malika. La vera novità, a differenza di altri anni è la media partnership con Radio Rai Uno. L’intera maniazione sarà presentata venerdì, 28 luglio, in una club-house che resterà fissa per i prossimo 40 giorni in Piazza Libertà. Nelle scorse settimane sono stati già svelati i primi artisti. Dopo, il prossimo 2 agosto si esibirà Geolier alla “Smile Arena” di. L’artista partenopeo, dapprima era atteso a Rione San Tommaso, ma per un questione organizzativa c’è stato un cambio di ...

No, Carosone no. Abituato a scherzare coi fanti (leggi quei dirigenti Rai turlupinati a Sanremo col linguacciuto bacio a Fedez in diretta tv) Rosa Chemical non riesce a lasciar in pace i ...Sarà l'atteso concerto di Rosa Chemical in piazza Libertà ad inaugurare domani l'Avellino Summer Festival. "Anche quest'anno abbiamo deciso di non aspettare il 26 Luglio per entrare nel clima dell'Ave ...