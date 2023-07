Automotive - Urso ai sindacati | l' ora della svolta

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha incontrato a Palazzo Piacentini le organizzazioni sindacali per discutere del piano di rilancio delle produzioni automobilistiche italiane e del relativo accordo con Stellantis. "Noi crediamo che bisogna invertire la rotta, non rassegnarci alla decadenza industriale. Lo si può fare, è il momentoperché c'è un governo che crede nella nazione Italia, nel lavoro, nella produzione nazionale, perché c'è un governo che vuole realizzare finalmente una chiara, significativa e assertiva politica industriale", ha ribaditoal termine del vertice con i rappresentanti di diverse sigle, dalle organizzazioni confederali Uil, Cisl e Cgil, alle rappresentanze dei metalmeccanici, Uilm, Fim o Fismic. Risorse dal Pnrr. "Dobbiamo allineare la politica ...