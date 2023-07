Auto | Stellantis | intesa con Samsung Sdi per nuova gigafactory in Usa

(Di lunedì 24 luglio 2023) Siglato un protocollo d'per la realizzazione del secondo stabilimento per la produzione di batterie negli Stati Uniti nel quadro della joint venture StarPlus Energy. L’avvio della produzione è previsto per il 2027

dopo l'accordo appena annunciato con Samsung per una nuova ... Samsung PSA FCA: nuova batteria più efficiente pere applicazioni stazionarie ... a sostenere le strategie di elettrificazione della gamma prodotti dei marchi del gruppo, contribuendo all'obiettivo di raggiungere nel 2030 un mix di vendite per il 50% composto dae ...

Stellantis migliora efficienza e costi delle batterie per auto e non solo DMove.it

Siglato l'accordo con Samsung SDI. Produrrà fino a 34 GWh all'anno e inizierà le attività nel 2027. La location è ancora segreta ...Le due aziende, dopo l'accordo per la prima gigafactory a Kokomo (Indiana), hanno firmato un protocollo d'intesa per realizzare un impianto in una località ancora da scegliere ...