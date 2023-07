Auto contro moto | quattro morti nel Foggiano | anche due bambine

(Di lunedì 24 luglio 2023)in un incidente stradale in provincia di Foggia. Tra le vittimeduedi 8 e 10 anni. Lo sè avvenuto in tarda serata nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola. A perdere la vita due sorelline e la madre delle. L'altra vittima è ilciclista. Il padre 40enne delle due, la sorella di 13 anni e il fratellino di 4 anni, tutti e tre rimasti feriti, sono ora ricoverati. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 75 achilometri da borgo Tressanti, una frazione nelle campagne a circa 18 chilometri da Cerignola. Secondo quanto ricostruito finora, le vittime erano a bordo di un'Audi guidata dal padre, un bracciante agricolo originario del Mali, ora ricoverato ...

AGi - Quattro morti, tra cui due ragazzine di 8 e 10 anni, e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, dopo le 22, sulla strada provinciale 75, in località Borgo Tressanti una ...'Il fantastico risultato di sabato ci si è rivoltato, non nascondo che sono molto deluso. ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozioe Moto su ...... quindi la lotta playoff era ancora aperta ma Piacenza giocava contratta in attacco, pur... ha evitato all'ultimo istante la mia", l'ombra della folle sfida tra ragazzini Troppo rumore ...

Auto contro moto nel Foggiano: quattro morti, tra le vittime anche due bambine RaiNews

Tragedia nel Foggiano: quattro vittime tra cui un bambino in un drammatico scontro auto-moto ...Quattro morti, tra cui due ragazzine di 8 e 10 anni, e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, dopo le 22, sulla strada ...