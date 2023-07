Auteri | “Inizia una nuova storia | il Vigorito si trasformi nelle forche caudine”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla prima storica promozione in serie B del Benevento è impressa indelebilmente la firma di Gaetano. Il tecnico di Floridia è riuscito laddove tutti i suoi predecessori avevano fallito: portare i sanniti tra i cadetti per la prima volta nella loro. Adesso che la Strega è ripiombata nell’inferno della serie C, non poteva certo mancare il messaggio di augurio di chi ha scritto una pagina importante per i colori giallorossi. Lo ha fatto con un videomessaggio, proiettato durante la serata di presentazione delle nuove maglie per la stagione 2023/24. “La serie B sembrava impossibile da raggiungere, insieme ci siamo riusciti“, sono state le parole del 61enne allenatore, “orauna, il mio augurio è che il Benevento possa ...