Aurora Ramazzotti | dopo 4 mesi dal parto rivela perché non fa vedere il figlio

(Di lunedì 24 luglio 2023) PERSONAGGI TV., ha finalmente deciso di condividere dettagli intimi riguardanti il suo. Sui social,racconta il suo desiderio per unnaturale e le ragioni dietro la sua sorprendente decisione. Ma c’è un altro enigma che continua a incuriosire i fan:non mostra ancora nessuna foto del suo adorabile, Cesare? Scopriamo insieme le motivazioni dietro questa scelta. Leggi anche: Leggi anche:e le confessioni sulquattrodalla nascita del piccolo Cesare Augusto,ha finalmente aperto il suo cuore riguardo al momento del. ...

Michelle Hunziker, svelato finalmente il suo segreto di bellezza Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni lo scorso 24 gennaio, è mamma di, la sua primogenita e influencer che da ...Giorni di vacanza per, che si gode il mare e il caldo della Sardegna. Con lei il compagno Goffredo Cerza , mamma Michelle Hunziker e ovviamente il piccolo Cesare. Oggi, domenica 23 luglio, una gita in ..., figlia d'arte e attiva sui social, ha condiviso nuove rivelazioni sulla nascita del suo adorato figlio Cesare Augusto. A distanza di alcuni mesi dal parto, la giovane ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: «Oggi gita in barca». Ecco dove getta l'ancora lo yacht di lusso leggo.it

L'esperienza insegna... in tutti i campi. A saperlo bene è Aurora Ramazzotti che continua a sperimentare per cercare di migliorare come neo mamma. E proprio nelle ultime ore, la figlia ...Aurora Ramazzotti ha la sindrome dell'impostore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha confessato quali sono le sue parole.