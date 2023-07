Atp Umago 2023 | Cobolli in grande spolvero | batte il rientrante Cilic in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Uno strepitoso Flaviofa valere la freschezza atletica e un ottimo tennis ein due set Marin, che proprio oggi rientrava in campo dopo quasi sette mesi dall’operazione al ginocchio, avanzando al secondo turno del torneo Atp di. L’azzurro classe 2002 ha vinto col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e cinquantasette minuti effettivi (c’è stata una pausa di circa mezzora per la pioggia), in entrambi i parziali break in avvio e ottima gestione seppur con qualche peccato di gioventù. Per il croato già vincitore Slam ed ex numero 3 al mondo, che giocava in casa qui, sensazioni contrastanti ma pian piano ritroverà i meccanismi giusti. Prossimo rivale uno tra De Jong o l’altro azzurro Arnaldi. Dopo tre punti con tre ottime prime, da 40-0 a 40-40 conche fa male in risposta sulla ...