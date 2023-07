Atp Umago 2023 | Cobolli-Cilic interrotta per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di lunedì 24 luglio 2023) Totalmente improvvisa, per nulla attesa, ma arriva anche a. Caldo, umidità, ecco però anche lae così la sfida tra Flavioe Marin, che chiude il programma sul centrale dedicato a Ivanisevic, vienein attesa che torni il sereno. Il punteggio, peraltro, era topico e sorrideva all’azzurro: 6-3 3-1 per il nostro, dunque un set e un break avanti. SportFace.

Matteo Arnaldi affronterà Jesper de Jong nel primo turno dell'250 di2023 , torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Accreditato della settima testa di serie, il tennista azzurro tenterà di dar seguito agli ottimi risultati che hanno caratterizzato il ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di martedì 25 luglio del torneodi2023 con in campo due azzurri. Si tratta di Matteo Arnaldi, testa di serie numero 7 del seeding, che apre sul centrale alle ore 16.30 contro il qualificato De Jong, a seguire e non prima ...Da oggi, lunedì 24 , a domenica 30 luglio , su Sky appuntamento in diretta con il torneo di tennis maschile250 " Croatia Open " di. L'evento, in programma sulla terra rossa della città croata, andrà in onda su Sky (con Sky Sport Tennis canale di riferimento) e anche in streaming su NOW.

Tennis, Holger Rune costretto a saltare l'ATP di Umago per infortunio: campanello d'allarme per il danese OA Sport

Il grande tennis non si ferma mai: al via oggi il Croatia Open sulla terra rossa di Umago, con ben quattro azzurri al via: Lorenzo Sonego (testa di serie n°2), Matteo Arnaldi, Marco Cecchinato e ...Programma Tennis 24-30 luglio 2023. Tutti i tornei ATP/WTA della settimana: Amburgo, Atlanta, Umago, Losanna e Varsavia.