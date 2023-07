Atp Atlanta 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 25 luglio

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilcon glie l’didi25al torneo Atp di. Il grande ritorno di Kei Nishikori, il gigante Isner, Eubanks dopo il sogno Wimbledon, due derby statunitensi e quello francese tra Humbert e Lestienne. Otto i match di primo turno che si disputano sul cemento statunitense, sei le ore di differenza con l’Italia in chiave fusoo. Ecco di seguito lazione. STADIUM COURT ore 17 Thompson vs (PR) Nishikori a seguire Wu vs Moutet a seguire (SE) Isner vs Koepfer non prima delle ore 01 (5) Eubanks vs (WC) Martin a seguire (Q) Shang vs (6) Shelton GRANDSTAND ore 17 Nakashima vs Purcell a seguire (7) Humbert vs Lestienne a seguire Cressy vs (SE) Michelsen ...