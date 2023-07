Atalanta | Touré a un passo | la situazione

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo aver definito la cessione di Jeremie Boga, che diventerà un nuovo giocatore del Nizza, l'sta per chiudere un colpo...

Commenta per primoe soprattutto Everton spingono per El Bilal Toure , l' Almeria ha già individuato il possibile sostituto: secondo Fabrizio Romano si tratta di Ibrahima Koné del Lorient ., SE PARTE HOJLUND PIACE ANCHE COLOMBO Come riportato da Alfredo Pedullà , i nerazzurri hanno già bloccato El Bilal - Tourè , attaccante maliano dell' Almeria . Ma nelle idee della Dea c'è la ...L'sta corteggiando Hien e, ma al tempo stesso bloccata da ...