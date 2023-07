13.00 - Arthur alla Fiorentina , è: le NOVITA' 12.30 - Milan, giornata fondamentale per il ... Tameze (classe 1994 ex). 8.57 - Capitan Jordan Henderson lascia il Liverpool. Il 33enne ...... per il quale la Juve vuole 60 milioni; più indietro c'è anche il gioiello dell'Rasmus ...che potrebbero lasciare i loro club sono Balogun dell'Arsenal (40 milioni è la richiestaall'...Un'intera carriera dedicata alla Zebra ,eccezione per i suoi esordi a livello giovanile: i ... Antonio Cabrini (Cremonese,, Bologna) - Anche lui fu emblema della Juventus di Trapattoni , ...

Atalanta, è fatta per Boga al Nizza: i dettagli Calciomercato.com

L’ex centravanti dell’Inghilterra Trevor Francis è morto oggi, all’età di 69 anni, per un infarto mentre si trovava in Spagna, a Marbella, dove era uno dei tanti pensionati inglesi che in quella local ...L’ex attaccante inglese è deceduto mentre si trovava in Spagna. Trevor Francis ha vinto due Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest prima di trasferirsi a metà anni 80 in Italia dove indossò i col ...